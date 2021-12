Chiavari: Spiaggetta del Porto, sì al progetto definitivo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Aree verdi, abbattimento delle barriere architettoniche e nuovi giochi e attrezzature sportive nella Spiaggetta del Porto. Sono i principali interventi previsti dal progetto definitivo, appena approvato dalla giunta comunale per circa 430 mila euro, per rendere maggiormente fruibile l’area attigua al porto turistico cittadino.

Verranno creati nuovi percorsi pedonali, realizzati con materiali eco-compatibili e a basso impatto ambientale, e posizionate mappe tattili; saranno installate inoltre un’altalena, una piramide e una carrucola asimmetrica ed inseriti nuovi attrezzi per il corpo libero. A completare gli interventi, luci a led e un nuovo impianto di videosorveglianza.

“Valorizziamo un’area importante per svolgere attività all’aria aperta, un punto di ritrovo per le famiglie e ragazzi che potranno usufruire di uno spazio rinnovato all’interno di contesto unico sul mare – spiega il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – Portiamo avanti progetti importanti per il waterfront cittadino, dal depuratore in Colmata mare ai pennelli perpendicolari alla costa, che permetteranno l’ampliamento delle spiagge fino a 50 metri, sino ad arrivare in via Preli con nuove alberature e la realizzazione di nuova rotonda”.