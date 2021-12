Dallo Sporting Club Aurora 1975

Con il comunicato di oggi è stato deciso dalla FIGC-LND per i campionati dalla promozione in giù la ripresa dei campionati è stata spostata dal 9 gennaio al weekend del 22/23 gennaio in ottica prevenzione contagi COVID.

La nostra società ha così deciso di annullare anche le sedute di allenamento dal 30 dicembre al 10 gennaio salvo poi valutare la situazione dei contagi.