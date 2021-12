Avegno: salvataggio di cane e padrone, le foto dei Vigili del fuoco - LevanteNews

Dal Centro Documentazione e Comunicazione Vigili del Fuoco Genova

Due gli interventi importanti eseguiti tra ieri e stamattina dai Vigili del fuoco di Rapallo. Il primo ieri sera intorno alle 20, a San Maurizio dei Monti, per l’incendio di una abitazione di due piani. Purtroppo all’interno è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo.

Il secondo questa mattina per socccorre un uomo che, per recuperare il proprio cane, è scivolato in una scarpata lungo il fiume ad Avegno alta. Incolume, non riusciva più a risalire. I Vigili del fuoco hanno approntato una manovra alpinistica di calata e recupero ed hanno portato in salvo sia il cane che il suo padrone.