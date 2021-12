Autostrade, dal 10 gennaio tornano i cantieri in A12 - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Si è riunito questa mattina il tavolo tecnico voluto da Regione Liguria per affrontare i cantieri autostradali nei tratti liguri e la relativa nuova programmazione per i prossimi mesi.

“Davanti a noi – ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – abbiamo ancora una settimana piena di quasi libera circolazione per l’assenza dei cantieri, grazie alle decisioni assunte nelle riunioni dei mesi scorsi. Inoltre abbiamo deciso, in un quadro complessivo che traguarda la prossima primavera, presentato da ASPI questa mattina, che focalizzeremo mese per mese, cercando di prevenire le cantierizzazioni più critiche da affrontare e trovando tutte le misure compensative possibili”.

Per quanto riguarda gennaio la situazione al momento ipotizzata sarà la seguente:

– Sulla A12 tra Rapallo e Chiavari (galleria della Maddalena e della Anchetta) dal 10 gennaio al 21 gennaio previsto scambio di careggiata in direzione Livorno senza interruzione dei cantieri nei fine settimana;

– Sulla A12 in corrispondenza della galleria di Monte Sperone (tra il casello di Genova Est e l’allacciamento A 7) scambio di carreggiata in direzione Genova dal 10 gennaio al 21 gennaio, senza chiusura nei fine settimana;