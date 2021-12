Sesta Godano: letame ammucchiato senza sistemi di raccolta, gestione abusiva - LevanteNews

A seguito di segnalazione i Carabinieri forestali sono intervenuti nel Comune di Sesta Godano su un deposito di letame di circa 100 metri cubi. Come noto il letame è un materiale riutilizzabile per le attività di concimazione, purchè siano rispettate alcune condizioni previste dalla norma, ad esempio lo spargimento in determinate quantità per unità di superfice e su terreni realmente utilizzati in pratiche agricole. Se invece il letame viene semplicemente ammucchiato al suolo, per lo più senza sistemi di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento, e senza essere consegnato a ditte abilitate allo smaltimento, rappresenta una abusiva gestione di rifiuti e quindi un illecito penale.

Nel caso specifico, i responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria ed il procedimento penale è stato ammesso alla procedura dell’art. 318 bis del testo unico ambientale, ossia è stato prescritto ai responsabili di procedere, a loro spese, alla ripulitura dei luoghi avviando il letame a corretto smaltimento.