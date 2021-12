La chiesetta di Sant’Erasmo, nel quartiere di Corte a Santa Margherita è dedicata a Sant’Erasmo, protettore della gente di mare, ossia di marinai, pescatori, corallari, costruttori di velieri e di attrezzature come cavi, vele e quant’altro

Il presepe allestito all’interno dell’Oratorio di Sant’Erasmo non può non avere un’ambientazione marinaresca. Nelle belle immagini inviateci da Adriano Bena alcune immagini per invitare ad andare a visitare questa particolare Natività.