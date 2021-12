Santa: Karate e scuola di vita, il grazie al Maestro Ricci - LevanteNews

Da Comunicazione Sindaco Santa Margherita Ligure

Ha insegnato il karate a centinaia di bambini e ragazzi, ma soprattutto ha trasmesso loro i valori della vita come il rispetto e l’impegno.

Oggi l’Amministrazione di Santa Margherita Ligure ha reso omaggio, con una speciale ceramica d’autore, il Maestro Giuseppe Ricci da una ventina d’anni istruttore di karate della locale polisportiva Tigullio Sport Team.

L’incontro, in un primo momento in programma alla Casetta degli Elfi come intervista pubblica, si è tenuto nella sala riunioni del municipio e trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’ente ( qui il video https://fb.watch/acipD7P7j_/ ).

Presente la Consigliera incaricata allo Sport Patrizia Marchesini che ha portato i saluti del Sindaco Donadoni (trattenuto da un impegno istituzionale) e ha introdotto così l’incontro: “Come Amministrazione abbiamo voluto omaggiare un uomo che ha dedicato la propria vita allo sport e in particolare alla disciplina del karate – ha sottolineato Marchesini – Tenevamo in maniera particolare a rendere omaggio al Maestro Ricci per quelle che sono la sua dedizione e la sua passione, sportiva ed educativa”.

Giuseppe Ricci è istruttore di karate da quarantatré anni e ha iniziato a praticare questa disciplina sportiva più di cinquant’anni fa. “Sono trascorsi ormai una ventina d’anni – ricorda Ricci – da quando è iniziata la mia collaborazione a Santa Margherita Ligure con la polisportiva Tigullio Sport Team, ovvero da quando mi capitò di sostituire un istruttore che insegnava un’altra disciplina. Cominciai così e in tutti questi anni ho sempre avuto un buon seguito, siamo infatti arrivati ad avere anche più di trenta ragazzi contemporaneamente in palestra, abbiamo anche portato alcuni di loro ai campionati del mondo a Venezia, davvero una gran bella soddisfazione. Ora, per via del Covid, il periodo non è dei più facili, ma in vista dei prossimi mesi contiamo di ripartire e di riportare nuovamente tanti bambini e ragazzi in palestra”.