RASSEGNA STAMPA. Asl-4: record di contagiati, ieri 203" - LevanteNews

Oggi, mercoledì 29 dicembre, auguri a Davide. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “Dicembre nevoso, anno fruttuoso.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Nell’Asl 4 sono ben 203 i nuovi contagi; i pazienti ricoverati sono 26 di cui tre in terapia intensiva”; “Oggi in Liguria 71 treni cancellati per effetto quarantena”; “In un anno iniettate in Asl 4 110.000 prime dosi, coperto l’89% dei cittadini”; “In tanti ignorano l’obbligo delle mascherine Ffp2 in bus e treno”. Notte di San Silvestro: “Tante disdette per il cenone”; “Pasta fresca e gastronomie preparano la festa fai da te”; “Botti di fine anno, c’è il divieto; si facciano controlli”.

Sestri Levante: Punta Manara, la frana si muove. park transennato in via Palermo. Chiavari: “Cantero indispensabile per il futurto della cultura”. Chiavari: diga o pannelli per la costa? Chiavari: linea C2 a Caperana per collegare il centro al posteggio di via Parma. Zoagli: Anas autorizza la posa dei cartelli, controlli della velocità sull’Aurelia.

Rapallo: il Soroptimist finanzia il recupero di un angolo di villa Tigullio. Santa Margherita Ligure: l’opposizione attacca sul calo demografico. Santa Margherita Ligure: gli uffici comunali agevolano i residenti per ottenere lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale).

Camogli: furgone contro ponteggi. Camogli: Anna Arnoldi replica alla minoranza.

Fontanabuona: inizia il tour dei presepi. Moconesi: un anno di servizio civile a favore della Croce Rossa per i ragazzi tra i 18 e 28 anni. Santo Stefano d’Aveto: la neve si scioglie; si scia solo a Prato della Cippolla.