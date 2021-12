Rapallo: un ponticello sul San Francesco per far visita a Gesù - LevanteNews

C’è il Castello, simbolo della città, e scorci della stessa; come il torrente San Francesco con le due sponde unite da un ponticello. All’Oratorio detto dei Neri, l’allestimento del presepe è ambientato a Rapallo. Moltissime ore di lavoro per costruire con pazienza tutti gli elementi. Ma ne valeva la pena, il risultato è eccezionale. Stamattina, in occasione delle cerimonia del Confuoco, anche il sindaco Carlo Bagnasco ha fatto visita alla suggestiva Natalità esternando la sua ammirazione a chi lo ha realizzato. E così commenta: “Un presepe davvero suggestivo. Ringrazio di cuore tutte le associazioni cittadine e le parrocchie che, ogni anno, rinnovano con passione questi importanti simboli delle nostre tradizioni. Vi invito a visitarli”.