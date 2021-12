Rapallo: tragedia a San Maurizio, morto nel rogo della casa - LevanteNews

Tragedia questa sera a San Maurizio di Monti, centro collinare di Rapallo che si snoda lungo la strada per Montallergro e la Crocetta. Un uomo è morto nel rogo della casa. Alle 22 le notizie sono ancora incerte. Una casa è andata a fuoco e sul posto erano giunti i vigili del fuoco din Rapallo, il 118 con la Croce Bianca e i carabinieri. In un primo tempo si sperava che l’uomo fosse riuscito a mettersi in salvo e che fosse ancora vivo. Era stato dato per disperso. Poi è stato trovato dai vigili del fuoco ucciso dai fumi respirato e forse anche dalle fiamme. Non si lamentano altri feriti, ustionati o intossicati.

La casa andata a fuoco, forse per la canna fumaria sporca, ma al momento è solo un’ipotesi, resta sotto la chiesa di San Maurizio. L’uomo deceduto, secondo informazioni non confermate, aveva una settantina d’anni e viveva solo. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria; la casa è stata posta sotto sequestro.