Covid: nuove regole per la quarantena, per vaccinati autosorveglianza e tampone - LevanteNews

Via la quarantena per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi ma una forma di autosorveglianza (no sintomi) e, al quinto giorno dal contatto con il caso positivo Covid-19, l’effettuazione di un tampone con esito negativo: l lo riporta l’Ansa spiegando che questo sarebbe l’orientamento del Governo.

Tra le altre novità per chi ha eseguito l’ultima vaccinazione da oltre quattro mesi la quarantena dovrebbe scendere da 7 a 5 giorni, con un tampone negativo. Non cambia invece per chi ha deciso di non vaccinarci, perchè in questo caso resterebbe a dieci giorni.