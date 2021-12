Covid: anche il Tigullio colpito dalla cancellazione di alcuni treni - LevanteNews

Il covid colpisce anche le ferrovie con il personale in meno e la nuova rimodulazione di Trenitalia almeno fino a domenica 9 dicembre, ultimo giorno delle vacanze natalizie.

A Levante i problemi fin qui hanno riguardato un convoglio partito da Sestri alle 4.20 e diretto a Sarzana ma non sarà l’unico perchè è stato cancellato il Savona – Sestri delle 11.10 con arrivo nel Tigullio alle 13.30 sostituito da bus e un altro, sempre nella stessa tratta con arrivo alla fermata sestrese alle 14.13. Anche in questo caso il convoglio è stato sostituito con bus ma i passeggeri possono utilizzare in alternativa il treno successivo R 12381.

Sicuramente la linea del Levante è quello che ha sentito meno della riduzione di personale causa Covid, i problemi maggiori sono riscontrati sulla Genova – Ventimiglia, la Genova – Busalla e la tratta tra Genova – Acqui Terme.

Qui potete trovare tutti i treni interessati da cancellazioni:

