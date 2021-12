Chiavari: mercoledì 5 al San Francesco Concerto Gospel & Spiritual   - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Mercoledì 5 gennaio 2022, alle ore 18, nell’Auditorium di Largo Pessagno si terrà il concerto Gospel & spiritual della cantante giamaicana Sheol “Dilu” Miller.

“Verrà proposto un repertorio dedicato ai grandi classici della musica gospel e spiritual con qualche rimando al soul e al rythm & blues – spiega il vicesindaco F.F. di sindaco, Silvia Stanig – Protagonista dell’esibizione la vocalist “Dilu” Miller, conosciuta in tutto il mondo, che ha partecipato nel 1998 al Rainbow Tour di Mariah Carey. Ad accompagnarla la Gospel Experience Band, composta da sette musicisti di grande esperienza nel panorama del blues e del R&B italiano che hanno all’attivo centinaia di concerti in festival e rassegne in tutta Italia. La nostra città ospiterà uno spettacolo di altissimo livello che saprà stupire e coinvolgere sia gli appassionati che chi per la prima volta si approccia a questo genere”.

È obbligatoria l’esibizione del green pass e l’utilizzo della mascherina FFP2.

È possibile prenotare a partire da oggi, 29 dicembre 2021, fino alle ore 13 del 5 gennaio 2022 al n. 0185 365459 oppure alla e-mail assessoratoturismo@comune.chiavari.ge.it