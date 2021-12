Chiavari: "Teatro Cantero, il Comune faccia la sua parte" - LevanteNews

Da Alessio Chiappe, Segretario PD Tigullio

Il Partito Democratico di Chiavari condivide l’auspicio espresso dall’Associazione “Amici del Cantero”di una riapertura del teatro nel 2022.

Ci chiediamo però quali iniziative concrete l’Amministrazione Comunale Chiavari se abbia assunto o abbia intenzione di assumere per rendere tale auspicio realtà. In passato si era parlato di una perizia per avere una valutazione del bene per procedere con un acquisto dell’immobile, ma non si è più avuta notizia di sviluppi concreti.

Pensiamo che sia per percorrere le strade suggerite dall’associazione sia per tentare altre vie è necessario che il Comune di Chiavari reciti un ruolo da protagonista nell’ottica di costruire una soluzione che permetta la riapertura di un punto di riferimento culturale della Città di Chiavari e di tutto il comprensorio del Tigullio.