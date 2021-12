Capodanno: mascherine e green pass, dal Viminale l'invito ai controlli - LevanteNews

Con una circolare del Viminale inviata ai prefetti, il Governo Nazionale invita a controlli intensi e mirati, nelle giornate festive e prefestive, in particolare nelle zone centrali delle città e in quelle dove insistono più locali. Controlli intensificati dunque per il Capodanno con l’obiettivo di verificare il rispetto delle ultime disposizioni anti Covid, tra cui il divieto di feste e concerti e all’aperto in vigore dal 25 dicembre e fino al 31 gennaio 2022 e più in generale per paura di assembramenti.

Confermato l’obbligo di mascherina per gli eventi che si svolgeranno al chiuso con il divieto di consumare cibi e bevande in spazi come cinema e teatri. La circolare ricorda anche la necessità di controllare il rispetto delle norme che dal 10 gennaio estendono l’uso del green pass rafforzato (guariti e vaccinati) a musei, palestre e piscine, centri termali e sale giochi.