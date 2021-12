Camogli: gabinetti in stazione, via alla riqualificazione - LevanteNews

Le Ferrovie hanno stanziato 385.000 euro, oneri di sicurezza compresi, per “Interventi di riqualificazione del fabbricato viaggiatori della stazione di Camogli San Fruttuoso, rifacimento della copertura e degli annessi servizi igienici di stazione”. Ad eseguire i lavori un’impresa partenopea; sono cinque i tecnici impegnati a vario titolo: dal progetto all’esecuzione. Lavori legati anche al fatto che dalla primavera le Ferrovie venderanno in tutta Italia il biglietto treno + battello per arrivare alla stazione di Camogli e proseguire poi per San Fruttuoso. Speriamo che le Ferrovie affidino anche l’incarico relativo alla manutenzione delle aiuole.