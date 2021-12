Camogli: al Teatro Sociale anche un Festival dedicato a Govi (2) - LevanteNews

Al Teatro Sociale di Camogli presentata la stagione teatrale gennaio-giugno 2022. Dopo il saluto del sindaco Francesco Olivari, il presidente della Fondazione Teatro Sociale, Maurizio Castagna, ha confermato il prosieguo del trend positivo per il risanamento dei conti, data la situazione debitoria, e dei contenziosi, che ad oggi sono quasi tutti chiusi. Il Teatro ha formalizzato un accordo con il Comune di Camogli per il periodo 2021-2023 ed una convenzione con il Ministero della Cultura; ha diversi sponsor; ha consolidato il rapporto con il Gruppo Promozione Musicale, “Gli Amici del Teatro”, “L’Ochin”; la Banda Musicale, il Festival della Comunicazione. Con l’intento di far diventare il “Sociale” il teatro del territoio non solo camogliese, si sono avviati rapporti con l’amministrazione di ‘Santa’ ed in particolar modo di Rapallo. Lamentata l’interruzione con quella di Recco.

Poi il sovrintendente Giuseppe Acquaviva ha presentato il ricco cartellone, pensato per tutti i gusti e le età, con alcune coproduzioni anche del Teatro Sociale, dividendolo in categorie: Aperitivo in cabaret; Aperitivo in musica; Opera, operetta e danza; Per ragazzi e famiglie (pensato da Maria De Barbieri); Concerti, Prosa. In ultimo un progetto: il primo Festival dedicato a Gilberto Govi con una lectio magistralis del regista Vito Molinari, una coproduzione con il Teatro Nazionale, mostre, la presenza di Compagnie liguri, installazioni.

Programmazione Teatro Sociale Camogli gennaio-giugno 2022