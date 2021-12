Sestri: "L'eredità del Calier Fascie", visita enigmistica - LevanteNews

Da Sabrina Lastrico – Solidarietà e Lavoro

In occasione della mostra “L’eredità del Cavalier Fascie”, l’Area Educativa della Cooperativa Solidarietà e Lavoro propone Visita Enigmistica, laboratorio per i bambini dai 6 ai 12 anni, per scoprire attraverso tanti divertenti giochi di enigmistica tutti i segreti di Vincenzo Fascie e del suo Palazzo.



Vi aspettiamo Domenica 2 Gennaio alle ore 15 c/o la biglietteria info point di Palazzo Fascie in Largo Colombo – Sestri Levante.

Prenotazione obbligatoria, Costo: €6,00

Info e prenotazioni: cell 340 7713054 – vcavalieri@solidarietaelavoro.it