'Santa': "Ufficio postale, orario ridotto, code e disagi" - LevanteNews

Da Marco Delpino, giornalista e direttore del periodico “Bacherontius”

In piena emergenza e in concomitanza con i pagamenti delle pensioni, delle scadenze di utenze e il sovracarico di spedizione di corrispondenza e pacchi, la direzione provinciale delle Poste ha pensato bene di ridurre l’orario dell’unico ufficio postale di S. Margherita Ligure (peraltro rimasto chiuso per due giorni feriali ravvicinati a causa della sanificazione che avrebbe potuto avvenire durante uno dei tanti giorni festivi). L’ufficio sammargheritese, infatti, resta aperto soltanto al mattino (con chiusura pomeridiana), con l’annullamento di prenotazioni e di ritiro dei tickets. Questa situazione crea gravi disagi agli utenti, con lunghe code di persone (soprattutto anziane) lungo la via Roma, all’aperto, al freddo e sotto la pioggia.

Ovviamente non una parola è stata spesa da parte dell’amministrazione comunale (peraltro informata di questa situazione che dura da giorni). Ma è ormai questa la regola che sovrintende il pressapochismo politico di una città alla deriva, con Cittadini ormai rassegnati a non levare neppure un lamento per le tante, troppe, falle che si registrano ovunque.