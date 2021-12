Recco: l'opposizione dà battaglia sul bilancio, approvato - LevanteNews

Il Consiglio comunale di Recco, svoltosi oggi ancora in modalità online, ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, che per il prossimo esercizio pareggia a 13 milioni, 725 mila e 788, 61 euro.

Nell’illustrare la proposta di deliberazione, il sindaco Carlo Gandolfo ha sottolineato la congruità delle previsioni di entrata e la sostenibilità della spesa, la salvaguardia degli equilibri di bilancio di parte corrente e in conto capitale, il rispetto delle disposizioni sul contenimento delle spese di personale e quelle per gli incarichi di consulenza.

L’ente ha una solida situazione finanziaria e presenta un fondo di cassa iniziale pari a 5 milioni, 267 mila, 545, 97 euro. In considerazione della stima degli incassi e dei pagamenti in corso d’anno, viene previsto un fondo di cassa finale pari a 3 milioni, 400 mila e 481,34 euro.

Le linee d’indirizzo dell’azione di governo del sindaco Carlo Ganfolfo coincidono con il suo programma elettorale.

Ecco l’elenco delle opere pubbliche che per la giunta rivestono un’importanza strategica: la riqualificazione della parte centrale del lungomare, gli interventi di resilienza della costa, la realizzazione di una vasta area pedonale e la costruzione di due parcheggi di interscambio, multipiano e in struttura metallica.

Per il finanziamento degli interventi l’amministrazione si affida a forme di partenariato pubblico-privato, all’utilizzo degli oneri, all’avanzo di amministrazione, alla devoluzione di mutui e a fondi regionali.

Risultano confermati gli stanziamenti per finanziare i servizi alle persone, compresi quelli che derivano dai provvedimenti d’emergenza adottati dal Governo centrale e da Regione Liguria per contenere gli effetti economici della pandemia.

Nel motivare il loro voto contrario, i capigruppo di opposizione (Gian Luca Buccilli, Ivana Romano, Sergio Siri) hanno giudicato il documento privo di una chiara visione strategica e attenta ai bisogni emergenti di natura sociale ed economica, a quelli che fanno capo alle famiglie e alla parte più fragile della popolazione, nonché alle esigenze connesse alla gestione del territorio e alla tutela dell’ambiente.

Nel suo articolato intervento, il consigliere Buccilli ha evidenziato gli elementi (di seguito riportati) che, a suo dire, potrebbero inficiare la stabilità dei conti e imporre il ricorso a un’importante variazione del bilancio stesso entro la prima metà del prossimo anno solare.

La stesura del documento posto oggi in votazione è avvenuta senza conoscere i vincoli di finanza pubblica conseguenti alla partecipazione dell’ente al Fondo di solidarietà comunale.

Lo schema di bilancio non tiene poi conto dei rimborsi per la perdita di gettito 2021 dell’addizionale Irpef, il cui riparto è stato definito nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-Città del 23 dicembre ultimo scorso.

Nella parte della spesa per investimenti la copertura finanziaria delle opere pubbliche inserite nella programmazione triennale resta incerta e subordinata al reperimento delle risorse necessarie.

Inoltre, la scelta operata dal sindaco Carlo Gandolfo di approvare lo schema di bilancio preventivo in assenza del Piano economico-finanziario relativo al servizio integrato dei rifiuti getta un’incognita sulla determinazione puntuale delle tariffe, le quali dovranno garantire la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio.

Resta poi il dissenso di tutta l’opposizione sulla volontà del sindaco Carlo Gandolfo di introdurre una nuova imposta (quella di soggiorno), di non diminuire l’aliquota ordinaria Imu e, in materia di addizionale Irpef, di non voler applicare un sistema di aliquote differenziate su scaglioni di reddito, esentandone dal pagamento le persone il cui reddito imponibile non superi i 15 mila euro.

Come evidenziato dal consigliere Buccilli, quanto versato dai contribuenti è destinato a dare copertura a una spesa corrente che negli ultimi due anni ha raggiunto livelli mai visti prima.

In particolare, più di 200 mila euro vengono spesi dall’amministrazione per finanziare iniziative di mero intrattenimento ed eventi dal carattere effimero, ai quali si aggiungono altri 15 mila euro a favore del direttore artistico, individuato dal sindaco.

Su proposta del consigliere delegato Nanni Capurro, l’assemblea ha inoltre deliberato all’unanimità di assegnare la perpetuità e il titolo gratuito al loculo dove riposa, presso il cimitero di Megli, Antonio Giuseppe Santagata, artista italiano e cittadino onorario di Recco, insignito del prestigioso riconoscimento di Recchelino d’oro.

Con separata deliberazione si è poi stabilito di attribuire la perpetuità al loculo, sito nel cimitero capoluogo, per la tumulazione della salma della dottoressa Teresa Cavallero, medico anestesista recentemente scomparsa a causa di un incidente stradale, particolarmente attiva nell’opera di salvataggio dei migranti nello specchio acqueo della Sicilia.