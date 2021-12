Antonella Ruggiero, una delle voci italiane più amate in tutto il mondo, sarà protagonista del “Concerto Versatile” in programma a Recco, nell’area eventi allestita in Lungomare Bettolo, giovedì 30 dicembre con inizio alle 20.30. Accompagneranno la Ruggiero Roberto Olzer pianoforte e organo liturgico, e Roberto Colombo, vocoder e synth basso. L’evento è curato dal direttore artistico Angelo Privitera. “A Recco – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – ci sarà un concerto all’aperto con le medesime restrizioni che sono valide per qualsiasi evento in svolgimento in un teatro. Purtroppo abbiamo dovuto annullare lo spettacolo del 31 dicembre”.L’ingresso al concerto è gratuito, con prenotazione obbligatoria del posto a sedere, per i possessori del super GreenPass. Le prenotazioni saranno accettate fino alle ore 12 del 30 dicembre esclusivamente con le seguenti modalità:– tramite il pulsante “prenota” sul sito www.comune.recco.ge.it – inviando un messaggio whatsapp al numero 3348754058 dalle ore 8 alle 20;– telefonando alla Pro Loco di Recco al numero 0185722440 in orario di ufficio.Per l’accesso è sempre obbligatorio indossare la mascherina di protezione FFP2 e sarà rilevata la temperatura corporea.