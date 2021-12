RASSEGNA STAMPA: Doppia residenza coniugi, agevolazioni su una sola casa - LevanteNews

Oggi, martedì 28 dicembre, auguri a Gaspare. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “Non si può andare in Paradiso a dispetto deiu Sabnti”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coniugi, doppia residenza: la legge dall’1 gennaio impone di scegliere quale è l’abitazione principale dove fruire di agevolazioni fiscali. Pianeta covid: “Ieri in Asl 4 i nuovi contagi sono stati 27; altrettanti sono i pazienti ricoverati”; “Tamponi, parte l’assalto in vista del Capodanno, agende piene in farmacia”; “Screening nel Golfo Paradiso per elementari e medie”; “Lockdown per i no vax, il Tigullio dice no, potrebbe essere inutile”; “Vescovo e direttore in corsia tra i malati di covid”; “Tutti in coda per vaccinarsi con Gulliver”.

Sestri Levante: somme perse in strada, proprietari rintracciati grazie alle telecamere. Chiavari: madre e figlio donatori Avis, staffetta tra generazioni. Chiavari: rimossa la targa da casa Garibalda; colpita dai vantali sarà ripristinata. Chiavari: “Abbattete le barriere architettoniche”. Chiavari: “Pini inadatti a vivere in un ambiente fluviale”. Carasco: nel parcheggio dei Leudi due capolinea bus. Zoagli: il ricordo delle bombe che il 27 dicembre 1943 causarono 44 vittime.

Rapallo: fa ricerche sul nonno internato in Germania, ottiene la Croce di guerra. Rapallo: la morte prematura di Luca Tagliavia. Santa Margherita Ligure: dehor autorizzati fino alla fine di marzo.

San Colombano: conferenza su Dante e concerti a tema natalizio.