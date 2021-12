Rapallo: Montallegro segreta, i suoi presepi e la chiesa dimenticata - LevanteNews

Dalla Cooperativa Dafne

ESCURSIONE Guidata in collaborazione con Portofino Trek. Tutti abbiamo visitato Montallegro e percorso i suoi antichi sentieri, ma pochissimi hanno percorso i sentieri proposti in questa misteriosa escursione…

Dopo aver ammirato il bellissimo presepe del Santuario, raggiungeremo la cima del Monte Castello che custodiscono i resti archeologici del Castrum Rapallinum, percorreremo il poco conosciuto (e molto panoramico) sentiero di crinale aperto pochi anni fa dai volontari di Zoagli, alla ricerca di postazioni nascoste della Seconda Guerra Mondiale e di vecchie cave abbandonate, da qui poi raggiungeremo alcuni ruderi che custodiscono una misteriosa ed invisibile incisione… e scenderemo presso il borgo abbandonato di Besain con il suo antichissimo mercato dimenticato, procederemo quindi per un vecchio sentiero, conosciuto solo da pochi locali, fino agli scenici ruderi della chiesa abbandonata nel bosco di San Bernardo vecchio, un luogo sconosciuto ai più e molto suggestivo. L’anello continuerà fino alla “nuova” chiesa di San Bernardo di Zoagli proseguendo poi alla terrazza panoramica Sant’Ambrogio, dove potremo ammirare il bel presepe e per poi concludere la nostra discesa fino al Castello di Rapallo.

Insomma, una serie di misteri tutti da scoprire!!!!

APPUNTAMENTO: dal grande piazzale di Montallegro, sopra alla funivia, capolinea del bus 892 (alle ore 9.45).

Fine dell’escursione alle ore 16,00 circa. Per raggiungere il punto di incontro si consiglia di

prendere la funivia delle 9,30 (partenza da Piazza Solari, 2) oppure il bus 892 delle ore 9,10

che parte dalla Stazione dei bus di Rapallo (Piazza delle Nazioni). In quanto l’escursione

terminerà in centro città e NON si tornerà al Santuario!!!

ITINERARIO: Montallegro – Monte Castello – Case Besain – San Bernardo – Sant’Ambrogio – Castello di Rapallo

DIFFICOLTA’: escursione media

TEMPO DI CAMMINO: circa 4,00 ore, escluse pranzo al sacco e soste per le spiegazioni

DISLIVELLO: circa 50 metri in salita e circa 650 in discesa

EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking (meglio se impermeabili), borraccia, pranzo al sacco. DOTAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA: mascherina di comunità, gel igienizzante

COSTO A PERSONA: ADULTI: 12 euro

BAMBINI: dai 6 sino ai 12 anni (consigliata dai 7 anni in su): 8 euro

Per maggiori informazioni sull’escursione, contattare il 347 908 8686. L’escursione è garantita con un minimo di 8 persone e un massimo di 20.

PAGAMENTO ESCURSIONE: al fine di ridurre i contatti al minimo, l’importo dovuto dovrà essere consegnato alla Guida alla partenza, possibilmente senza necessità di resto.

IMPORTANTE: in caso di allerta meteo arancione o rossa, l’escursione è automaticamente ANNULLATA

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: compilando (uno per ogni partecipante) il form al seguente link: forms.gle/8tNjfRyVWQ4toj2C6