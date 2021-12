Rapallo: mercoledì Confuoco a porte chiuse all'Oratorio dei Neri - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

La tradizionale Cerimonia del Confuoco, che sarà rinnovata, così come avvenuto nel 2020, in formula ridotta e senza la presenza di pubblico in ottemperanza alle recenti normative anti – Covid, si terrà mercoledì 29 dicembre alle ore 10.30 presso l’Oratorio dei Neri.

Il Comune di Rapallo e l’Associazione Caroggio Drito desiderano infatti preservare il rito come segno di speranza per l’anno che sta per arrivare a fronte delle tante difficoltà del recente periodo.

Saranno presenti, il sindaco Carlo Bagnasco e in veste di “Abate del Popolo”, come da tradizione, il governatore dell’associazione Caroggio Drito Eugenio Brasey. Sarà inoltre presente un rappresentante del Lions Club Rapallo Host che, nell’ambito della cerimonia, effettuerà la premiazione del concorso “Ama la tua Città” e del “Premio Turpini”.

La Cerimonia, particolarmente sentita per il suo valore storico e legato alle tradizioni locali, verrà trasmessa in diretta su STV, canale 71 digitale terrestre e sulla pagina Facebook del sindaco Carlo Bagnasco.