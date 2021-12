Rapallo: deceduta Ada Pellegrini, fondatrice della biblioteca - LevanteNews

Lutto nel mondo culturale di Rapallo. E’ deceduta Ada Pellegrini Rampazzini, esponente del mondo culturale rapallese e coofondatrice della Biblioteca Internazionale di Rapallo, nata come espressione di un gruppo di donne intellettuali che frequentavano la città e in un appartamento di corso Matteotti fondarono, la “biblioteca delle donne” in cui erano consultabili volumi preziosi e di giovani emergenti autori. Era il 1957. La biblioteca fu poi trasferita a Parco Casale e donata al Comune. Una targa ricorda i nomi di questo gruppo di donne tra cui la mamma del professor Massimo Bacigalupi e di Silvia Scanu-Berri che il 7 dicembre 2019 era arrivata a Rapallo con Ada Pellegrini; in quell’occasione Pellegrini aveva ripercorso la storia della biblioteca.

Di lei hanno un vivo ricordo la consigliera comunale Elisabetta Ricci e il dottor Giorgio Fornari responsabile della Biblioteca internazionale; nel corso del 2021 Ricci e Fornari l’hanno resa con successo più vicina agli studenti. Da parte sua il sindaco Carlo Bagnasco aggiunge: “Nel 2019, avevo avuto l’onore di incontrarla per ripercorrere la storia della nostra Biblioteca sin dal 1957, anno della sua fondazione; avevo avuto il piacere di ringraziarla per aver dato vita ad uno spazio di fondamentale importanza per tanti concittadini. Da parte di tutta l’amministrazione comunale e dei responsabili della struttura, desidero stringermi attorno al dolore della famiglia e dei suoi cari”

I funerali si svolgeranno a Torino dove l’intellettuale viveva.

Nella foto, scattata il 12 dicembre 2019, la signora Ada Pellegrini Rampazzini seduta nel divano, a destra