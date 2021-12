Parco dell'Aveto: l'anno sta per finire, gli eventi presenti nelle valli - LevanteNews

Da Ospitalità Diffusa – Valli Parco Aveto

L’atmosfera natalizia si fa ancora sentire nelle Valli del Parco dell’Aveto, mentre ci avviamo verso il nuovo anno.

La Valle Sturla e la Val Graveglia offrono la possibilità di visitare presepi speciali: il presepe artistico nel Mulino Monumentale di Belpiano a Borzonasca, e il mini tour dei presepi nel borgo di Conscenti, Ne.

Sempre a Conscenti si terrà, giovedì 30 dicembre alle h 16, il concerto itinerante degli auguri a cura della Filarmonica di Sestri Levante con il Maestro Francesco Gardella e il Tenore Marcello Cassinelli.

La Val d’Aveto, restando in attesa di nuove nevicate, apre il rifugio e la seggiovia fino al Prato della Cipolla dal 30 dicembre al 2 gennaio.

Le nostre valli vi aspettano per accogliere il nuovo anno in sintonia con la Natura meravigliosa che ci circonda… che sia un buon 2022 per tutti!