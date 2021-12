Sestri: il 2 gennaio la nuovissima "Visita enigmistica di Palazzo Fascie" - LevanteNews

Da Palazzo Fascie Rossi

Gennaio inizia con gli open days del MuSel, il Museo archeologico e della città di Sestri Levante, che sarà gratuito per tutti sia nell’apertura di sabato primo gennaio dalle 14 alle 17, sia domenica 2 gennaio (come ogni prima domenica del mese) e giovedì 6 gennaio, nel consueto orario di apertura dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Domenica 2 gennaio alle ore 15 come ogni prima domenica del mese ci sarà anche una nuovissima attività per famiglie per accogliere il nuovo anno e per iniziarlo con un sorriso in più. L’attività si intitolerà “Visita enigmistica di Palazzo Fascie”: si tratta della novità proposta dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, con la bravissima Valentina Cavalieri, pensata anche come evento collaterale alla mostra “L’eredità del Cavalier Fascie” allestita al secondo piano del Palazzo. Tra quiz, indovinelli, piccoli enigmi, i partecipanti andranno a scovare tante curiosità e stranezze che si trovano a Palazzo Fascie, come per esempio i motti che si trovano nascosti (ma neanche tanto!) sia in facciata sia su alcune pareti e soffitti, come in biblioteca. Sotto forma di un gioco i bambini e i ragazzi con le loro famiglie andranno quindi alla scoperta di Vincenzo Fascie, della sua vita e delle sue abitudini, l’uomo che ha lasciato questo Palazzo (e non solo) a Sestri Levante. Per partecipare alla “Visita enigmistica di Palazzo Fascie” occorre prenotarsi chiamando Valentina al n. 340 7713054 oppure via email scrivendo all’indirizzo vcavalieri@solidarietaelavoro.it

Fino al 9 gennaio proseguono inoltre le mostre “L’eredità del Cavalier Fascie” e “Il principio di Archimede. Immagini di un’avventura”, visitabili gratuitamente tutti i giorni fino al 9 gennaio, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 (necessario Green Pass base).

Il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il Sistema Bibliotecario Urbano, il MuSel – Museo Archeologico e della Città e l’Associazione Culturale A.Bi.Ci., organizzeranno per sabato 8 gennaio alle ore 17 la presentazione del romanzo “La Capitana 3. Non c’è mai l’ultima onda” di Mario Dentone (Casa editrice Mursia), presso la sala polivalente della Biblioteca del Mare di Riva Trigoso: è il terzo libro della saga che ha come protagonista Elisa, una figura di donna forte, che non si lascia piegare dalle avversità.

L’accesso al MuSel – Museo archeologico e della città, alle mostre e alle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano è sottoposto all’esibizione Green Pass.

La Biblioteca Fascie Rossi, al primo piano di Palazzo Fascie, è sempre aperta con il consueto orario (mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, e sabato dalle 9 alle 13), tranne il primo gennaio; la Biblioteca del Mare, che ha sede a Riva Trigoso, regolarmente aperta il lunedì dalle 15 alle 19, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, resterà chiusa dal 3 al 6 gennaio.