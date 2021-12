Moneglia, Sestri, Chiavari, Rapallo, 'Santa', Sori: i film della settimana - LevanteNews

Programmazione nei Cinema del Levante

ARISTON – Sestri Levante (via Fico,12; telefono 0185 41505)

Dal 28 al 31 dicembre

Spiderman no way home

28, 29, 30 ore 16.00; 21.15

31 ore 16.00; 18.45

*****

Diabolik (fino al 29)

ore 21.00

***

Sing 2 (fino al 29)

0re 16.30

***

La befana vien di notte 2 – le origini

Giovedì 30 ore 16.30; 18.45; 21.00

Venerdì 31 ore 16.30; 19.00

*****

MIGNON – Chiavari (Via Martiri Liberazione 131; telefono 0185 309 694)

28 e 29

Jazz Noir – Indagine sulla misteriosa morte del leggendario Chet

martedì 28 ore 21.15

mercoledì 29 ore 15,30; 17,30

Il 13 maggio 1988 il cadavere di Chet Baker, genio indiscusso della tromba jazz, viene ritrovato sul marciapiede davanti all’albergo in cui stava alloggiando ad Amsterdam. Il detective Lucas indaga: è stato incidente, suicidio, o regolamento di conti operato da qualche pusher con cui Baker, eroinomane, era indebitato? Lucas ne incontra il manager, l’amico, il medico compiacente e innamorato di lui. Cosa più rilevante, tra una domanda e l’altra, ascolta la musica dolente e tremendamente catturante di quell'”angelo caduto”: “Come se avessi le ali” è il titolo dell’unica autobiografia dell’artista e il motivo angelico corre nel film, sotto forma di idealizzazione di chi sa toccare le anime con poche note essenziali ma che è anche un essere imperfetto, talvolta disgustoso. Molto più che una musica: un fluire di fatica esistenziale, voce di sabbia, dolcezze e colpe, miraggi e rimpianti, che riporta costantemente Lucas alle immagini di rimorso per la violenza esercitata sulla propria compagna, proprio come Chet infieriva sull’ultima amante, Sarah.

***

Sic

martedì 28 ore 15,30; 17,30

mercoledì 29 ore 21,15

A dieci anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli, attraverso interviste e ricordi inediti, il documentario propone un ritratto intenso del campione. Un ricordo corale ben confezionato di Marco Simoncelli, sportivo brillante dalla parabola bruciante.

***

Dal 30 dicembre al 6 gennaio

Il capo perfetto

da giovedì 30 a domenica 2 ore 17,15

da lunedì 3 a giovedì 6 ore 15,05; 21,00

Regia: Fernando Leon de Aranoa – Con: Javier Bardem, Manolo Solo – SPAGNA, 2021 – 115′

In attesa della visita di una commissione che possa premiare la sua azienda per l’eccellenza, il titolare di un’azienda produttrice di bilance industriali cerca di risolvere tempestivamente eventuali problemi dei suoi operai. Un Javier Bardem come sempre perfetto in una impeccabile dark comedy sul mondo del lavoro.

Il film che rappresenta la Spagna nella corsa all’Oscar e ha ottenuto ben 20 candidature ai premi Goya

***

7 donne e un mistero

da giovedì 30 a domenica 2 ore 15,15; 21,15

da lunedì 3 a giovedì 6 ore 17,30

Regia: Alessandro Genovesi – Con: Margherita Buy, Micaela Ramazzotti – italia, 2021 – 90′

Vigilia di Natale. Le donne di una grande famiglia si ritrovano per festeggiare ma scoprono che l’uomo di casa, Marcello, è stato ucciso. Non solo: fuori infuria una bufera di neve, i fili del telefono sono stati recisi e il cancello bloccato. Dunque il gineceo dovrà confrontarsi fino a scoprire chi fra loro è l’assassina. Margherita, la padrona di casa, era diventata per il marito Marcello un’estranea, e mal tollera l’amante di lui, Veronica, chiusa anche lei nella casa durante la vigilia. La figlia maggiore di Margherita, Susanna, arriva da Milano con una sorpresa, e la figlia minore Caterina contesta sia la sorella che la madre. La zia Agostina è una zitella da sempre innamorata di Marcello, e la suocera del defunto, Rachele, gli ha sempre nascosto quei titoli che lo avrebbero potuto tirare fuori dai guai finanziari. L’unica a sembrare dotata di buon senso è Maria, la domestica venuta dal Sud.

**********

AUGUSTUS – Rapallo (Via Muzio; telefono 0185 61951)

Dal 28 al 31 dicembre

Spiderman no way home

Dal 28 al 30 ore 16.30; 21.30

31 ore 16.30; 20.00

*****

Diabolik

Dal 28 al 30 ore 16.30; 21.30

31 ore 16.30; 20.00

*****

7 Donne e un mistero

ore 16.15

*****

West Side Story

Dal 28 al 30 21.00

31 ore 20.00

**********

CENTRALE – Santa Margherita Ligure (Largo Giusti 16; telefono 0185 286 033)

Dal 28 al 31 dicembre

House of Gucci

28, 29 ore 21.15

*****

Sing 2 – sempre più forte (fino al 30)

28 e 29 ore 16.30

*****

La befana vien di notte 2 – le origini

30 ore 16.30; 21.30

31 ore 16.30; 20.00

*****

CSALA COSTA Sori (Via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700 681)

mercoledì 29 dicembre

Cry Macho – Ritorno a casa ore 21.00

***

31 dicembre

Diabolik

***

1, 2 gennaio

Sing 2 sabato ore 17.30, domenica ore 15.30

***

1, 2, 5 gennaio

Diabolik venerdì ore 17.30, sabato e mercoledì ore 21.00, domenica ore 18.00