Lavagna: al Riboli si gioca la finale della Coppa Italia di Eccellenza - LevanteNews

Non c’è nessuna squadra del Tigullio ma il campo sì: il Riboli di Lavagna ospiterà la finale della Coppa Italia di Eccellenza tra la Genova Calcio e la Fezzanese.

La sfida si giocherà nel giorno dell’Epifania alle 15. Dopo lo stop dello scorso anno causa pandemia Covid quest’anno la manifestazione torna in programma.

L’ultima squadra vincitrice è stato il Sestri Levante nel 2019-2020 battendo l’Albenga alla Sciorba dopo essere rimasto per gran parte in dieci per l’espulsione a Del Nero. Per la cronaca la sfida si era conclusa 2-1 per i Corsari.