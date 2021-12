Gattona: la Croce Rossa aderisce al progetto "Aiuto per la vita" - LevanteNews

La Croce Rossa del Comitato di Gattorna, unitamente ai Comitati di Chiavari, Cicagna, Cogorno e Riva Trigoso, nell’ambito del Programma SCU “Insieme per gli altri”, ha aderito al Servizio Civile Universale per la durata di un anno che si svolgerà presso le sedi della Croce Rossa Italiana summenzionate.

Il Presidente della Croce Rossa di Gattorna Paolo Boccardo, unitamente ai Presidenti dei Comitati, informa che “Il progetto “Aiuto per la vita” ha una forte rilevanza sociale e formativa legata alla crescita umana e all’apprendimento professionale da parte dei giovani che si avvicinano al mondo del volontariato. Questa iniziativa si inserisce nel solco più ampio di azioni rivolte al benessere e all’assistenza di persone che si trovano in stato di difficoltà e che la Croce Rossa Italiana ha sempre aiutato. Il corso di formazione darà l’opportunità ai ragazzi di apprendere e imparare un’attività importante e fondamentale di solidarietà collettiva in grado di sviluppare una rete amicale e di intervento sociale sempre più forte volta al bene collettivo. Sono aperte le iscrizioni per la selezione di volontari da impiegare in attività di Servizio Civile Universale presso le sedi del nostro comprensorio con una misura aggiuntiva di tutoraggio per facilitare l’accesso al mercato del lavoro. Possono presentare domanda i giovani ambosessi di età compresa fra i 18 e i 28 anni; i volontari del servizio civile riceveranno, a fronte di un impegno di 1145 ore all’anno (25 ore a settimana) l’importo mensile di 444,30 euro. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente on line attraverso il sito https://domandaonline.serviziocivile.it con l’utilizzo del proprio SPID entro le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022. Per maggiori informazioni o approfondimenti in merito è possibile inviare una mail a gattorna@cri.it oppure telefonare al numero: 0185/931807″.