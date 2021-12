Covid: positivo il capitano del Genoa Criscito - LevanteNews

Domenico Criscito è positivo al Covid: l’annuncio del capitano del Genoa arrivato tramite Instagram. Non è la prima volta che il giocatore viene colpito, è successo un anno fa.

“Dopo bambini, moglie e tata non poteva farsi scappare anche a me maledetto Covid. Dopo essere stato positivo un anno fa e aver fatto due dosi di vaccino è tornato a rompere le scatole a me”, ha scritto Criscito.

Il giocatore salterà quindi i primi giorni di preparazione in attesa dell’esito del tampone anche se difficilmente sarebbe stato disponibile contro il Sassuolo per l’infortunio patito in casa contro l’Atalanta.