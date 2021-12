Chiavari: teatro Cantero, quarto anno di chiusura, gli Amici sperano - LevanteNews

Dagli Amici del Cantero nel quarto anno di chiusura (Primo atto per l’acquisto da parte del Comune, una perizia, eseguita non da un privato, ma dall’Agenzia delle Entrate mm.)



In quattro anni, non abbiamo mai pensato che la chiusura del Cantero potesse essere definitiva!

Quasi uno slogan, per affermare che non rinunciamo a continuare a sperare in una prossima riapertura, la

nostra convinzione si basa su proposte fattibili, presentate in più occasioni e che, a distanza di quattro anni,

riaffermiamo.

In questo ultimo anno sono state presentate proposte che riguardano il futuro culturale del nostro

territorio di notevole importanza, che vedono il Cantero come struttura indispensabile, ci stiamo riferendo

al Tigullio Capitale della Cultura Italiana. Quando tale proposta è stata formulata, abbiamo sostenuto la sua

validità pensando al Teatro chiavarese: come partecipare a tale progetto senza la sua riapertura?

Ecco un primo e rinnovato motivo per continuare ad affermare le nostre idee, a queste richiamiamo il già

presentato percorso per giungere ad una specifica Fondazione Teatro Cantero, si tratta di una istituzione

dove Proprietà, comune di Chiavari, comuni del Tigullio e Privati, possano dare vita ad una specifica

progettualità per garantire il futuro al Teatro.

Questa rimane ipotesi ferma e realizzabile.

Inoltre, avevamo letto di un’ipotesi che ci vedeva favorevolmente interessati: l’acquisto da parte del

Comune di Chiavari. In questa occasione ribadiamo che potrebbe trovare soluzione se si praticasse davvero

e non si fermasse ad ipotesi di solo annuncio, a questo riguardo chiediamo di dare un aggiornamento a tale

proposta e comprendere così lo stato d’avanzamento di tale ipotesi di risoluzione.

Gli Amici del Cantero sperano tanto che il prossimo anno sia quello buono, un anno che concretizzi una

delle due ipotesi davvero praticabili, per poter riavere uno spezio culturale di valore nazionale a

disposizione del Tigullio. Anche in questa occasione non possiamo rinunciare al futuro prossimo, il futuro

che avremo e dovremo costruire appena usciti dalla crisi pandemica.

Sarà il futuro non solo di Chiavari, ma dell’intero Tigullio, a questa rinnovata dimensione dobbiamo

guardare per il Cantero nell’ottica di un territorio che sappia guardare ai grandi spazi della cultura europea,

non ad una miope visione provinciale ormai superata.

Chiavari e il Tigullio abbiano il coraggio di guardare ai nuovi orizzonti che richiede la situazione, il

prossimo 2022 sia l’anno del dialogo per costruire il prossimo futuro, dove le economie della cultura

saranno determinanti e risolutive per i tempi a venire.