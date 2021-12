Chiavari-Rapallo: Fiere di Sant'Antonio e San Sebastiano in bilico - LevanteNews

Sul sito del Comune di Chiavari la Fiera di Sant’Antonio è regolarmente annunciata per sabato 15 e domenica 16 gennaio. Ma si svolgerà?

A Rapallo nulla è ancora stato deciso per la successiva Fiera di San Sebastiano. Giorgio Tasso consigliere comunale con delega al commercio dice: “E’ in bilico. Non sono ancora in grado di dare una risposta definitiva. La fiera porta gente e piace. Ma anche oggi i contagi sono aumentati e bisogna evitare le occasioni in cui si creano assembramenti. A differenza dei mercati settimanali, in cui le regole sono ormai collaudate, la fiera di San Sebastiano accoglie un gran numero di persone ed occorre valutare se siamo in grado di far rispettare le norme anti covid”.

Se a Rapallo la Fiera di San Sebastiano, che si svolge nell’arco di una sola domenica, richiama un grande pubblico, la Fiera di Sant’Antonio a Chiavari, oltre 400 banchi, si svolge in due giorni e richiama decine di migliaia di persone da tutto il comprensorio. Anche qui l’amministrazione dovrà decidere se annullare o meno la tradizionale fiera.