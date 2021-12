Capodanno: luci delle piazze spente, feste annullate - LevanteNews

Sarà un Capodanno senza feste in piazza, senza concerti e in generale eventi all’aperto, annullati in tutta Italia. Ma sarà comunque un San Silvestro diverso da quello di un anno fa visto che non è previsto nessun coprifuoco e gli spostamenti saranno liberi nello stesso Comune, tra Comuni e Regioni in zona bianca e zona gialla. Sarà anche possibile viaggiare all’estero e non ci saranno limitazioni al numero degli invitati presso le proprie abitazioni (diverso il discorso lo scorso anno, con il limite di due persone).

Restrizioni che nulla c’entrano con quelle di un anno fa ma non c’è il via libera sperato nei mesi scorsi: significa che la situazione è tutt’altro che risolta. E per limitare la diffusione del contagio Covid e, soprattutto, il dilagare della nuova variate Omicron, si passerà da altre misure. Sarà infatti necessario il Super Green Pass per potersi godere il cenone di Capodanno al ristorante, dove potranno dunque accedere solo i vaccinati e i guariti dal Covid, così come nei bar al chiuso, anche per le consumazioni al bancone.