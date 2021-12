Camogli: furgone impazzito contro ponteggi, due moto, un'ambulanza e guardrail - LevanteNews

Insolito incidente questa mattina alle 10 circa nella centrale via 20 Settembre a Camogli a due passi dal municipio e della stazione ferroviaria. Un “miracolo” che non vi siano state conseguenze drammatiche.

Il conducente di un furgone adibito alle consegne che percorreva la strada, a senso unico, ha prima colpito con la fiancata i ponteggi eretti per rifare la facciata nel palazzo dove ha sede il bar Baby: ponteggi piegati, ma rimasti fortunatamente in piedi. Il mezzo ha proseguito la corsa danneggiando, dopo un centinaio di metri, sia un’ambulanza della locale Croce Verde ferma al posteggio e colpendo due moto parcheggiate prima di schiantarsi col muso contro i newj ersey che delimitano il cantiere per la costruzione di box interrati. Il conducente è rimasto illeso.

Sul posto la polizia municipale, i carabinieri e successivamente il carro-attrezzi per liberare la carreggiata dal furgone.

Un testimone: “Ho sentito il rumore del furgone contro il ponteggio. Credevo che il mezzo volesse scappare e ho perfino temuto mi potesse investire. Tra l’altro in zona c’erano le betoniere che stavano effettuando una gettata di cemento nel cantiere. Il mezzo ha proseguito la sua corsa colpendo un’ambulanza e due moto prima di schiantarsi contro il guardrail”.

L’indagine dovrà chiarire le cause del complesso incidente: un malore del conducente? Un difetto all’impianto di frenatura del mezzo?