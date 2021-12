Calcio/ Genoa: niente campo per Sheva, è positivo al Covid - LevanteNews

Andrij Shevchenko è risultato positivo al Covid: l’annuncio è arrivato dal Genoa tramite una nota apparsa sul sito ufficiale. Il tecnico del Genoa ha fatto il tampone il 27 dicembre così come capitan Mimmo Criscito (la notizia l’ha data lui stesso sui social).

Gli altri componenti del gruppo squadra già testati risultano negativi. I Club ha avvisato le Autorità Sanitarie e ha applicato le normative vigenti per contrastare la pandemia.

Sul fronte campo domani riprendono gli allenamenti in vista della sfida contro il Sassuolo in programma il 6 gennaio alle 16: a Pegli, a dirigere la prima seduta post Natale, ci sarà Mauro Tassotti. A Reggio Emilia non ci sarà Sturaro squalificato.