Chiavari, acquisti di Natale: il bilancio dei negozi d'abbigliamento - LevanteNews

Mese del Natale, mese di regali, dicembre è il periodo dell’anno che il mondo del commercio attende maggiormente, o meglio, attendeva. Questi due anni di pandemia hanno messo a durissima prova anche tale settore dell’economia, costretto a far fronte ad una oscillazione continua di aperture e chiusure che ne hanno capovolto i punti fermi e cancellato ogni possibilità di previsione per grandi catene o negozi a conduzione familiare. Un capo di abbigliamento è, possiamo dire, forse il più consueto oggetto da trovare “sotto l’albero”: come sono andati gli acquisti di questo tipo di beni nella nostra Chiavari?

Le testimonianze raccolte passeggiando per via Martiri della Liberazione offrono una panoramica non univoca dell’andamento della vendite nell’ultimo mese del 2021; la situazione delle forniture, i termini di confronto con la stagione passata, la tipologia degli articoli spiegano le differenze da un caso all’altro.

Molto soddisfatti al negozio Tezenis, a pochi passi da piazza Mazzini: “Dicembre è stato abbastanza corposo dal punto di vista degli incassi, le vendite natalizie sono andate bene, per cui non possiamo affatto lamentarci. Soprattutto se pensiamo all’anno scorso, quando abbiamo dovuto chiudere proprio nelle settimane delle feste e immediatamente prima”, ci dice la responsabile del punto vendita che ha aperto a luglio, mettendo a confronto i numeri registrati durante lo stesso periodo del 2020 in altri negozi dell’azienda (abbigliamento uomo/donna e bambino, dall’intimo ai vestiti). Un bilancio positivo, dunque, che è tale anche in riferimento ai sei mesi complessivi di attività.

Valutazione completamente diversa quella fatta da Paolo Nicolini, uno dei titolari di “Daniele calzature”, negozio di scarpe presente in “caruggio” dal lontano 1970. “A Natale c’è stato un calo rispetto agli anni precedenti – compreso il terribile 2020 -, con vendite sottotono. Nella prima parte dell’anno, dalle riaperture di primavera fino a tutta l’estate, abbiamo avuto livelli buoni; le cose sono peggiorate con l’inizio dell’autunno”, spiega. A ribaltare gli esiti i problemi nelle consegne: “Ritardi o annullamenti delle forniture dall’estremo Oriente, in particolare di calzature sportive, dovuti a difficoltà delle stesse aziende produttrici con il sistema dei trasporti, che ha visto fallire diverse compagnie di navigazione, il che ha causato un rallentamento delle spedizioni e il blocco della merce nei paesi d’origine”.

Analogo problema è stato riscontrato da Cycleband, multinazionale italiana di abbigliamento per bambini, seppur per motivi diversi: “Purtroppo tra scioperi, proteste dei no vax ai porti di Genova e Trieste, in questi ultimi mesi le consegne si sono fermate più di una volta, senza considerare il vertiginoso aumento dei prezzi per sdoganare i prodotti determinato dal Covid- racconta Monica Cavallante, titolare dell’esercizio di fronte allo storico negozio di stoffe Campodonico -. A parte questo, gli acquisti di dicembre sono andati più che bene, direi un 30% in più del Natale 2020, permettendoci di migliorare il target rispetto all’anno precedente e di recuperare le perdite dei mesi estivi. Mi sembra che le persone abbiano voglia di uscire, di tornare alla normalità, di fare figli, nonostante la paura del contagio e le difficoltà economiche; speriamo che la risalita dei casi freni e non tornino nuove restrizioni. Ora aspettiamo i saldi, oltre non mi spingo perché è tutto un’incognita”.

Il quadro che emerge è quello di una tendenza alla crescita, anche se i tempi per consolidare la ripresa sono ancora lunghi e numerosi gli ostacoli.