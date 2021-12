Veloce perturbazione sul nostro territorio - LevanteNews

Un nuovo fronte atlantico, in arrivo dalla tarda mattinata, interessa la regione con piogge sparse e rovesci, al più moderati, in estensione da Ponente verso Levante. Nel corso del pomeriggio fenomeni in esaurimento da Ponente con le prime schiarite: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: Massime in diminuzione, minime stazionarie

VENTI: Deboli settentrionali su Cen-Pon, in rinforzo la sera. Da SE a Levante

MARE: Stirato sottocosta sul Centro, tra poco mosso e mosso altrove

UMIDITA’: su valori prossimi alla saturazione

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: Piogge sparse e rovesci, al più moderati