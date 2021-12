Salario minimo: proposta legge; i Comuni che raccolgono le firme - LevanteNews

Da Johanna Caminati Engstrom e Alessandro Pasquetti, portavoce del Comitato “Tigullio Possibile“

Nel nostro paese la percentuale di lavoratori a rischio povertà è pari all’11,8%, superiore anche alla

Bulgaria. Dall’analisi delle retribuzioni contrattuali riferite ai settantatré contratti nazionali che sono

monitorati mensilmente dall’Istat e che sono relative a circa 12,4 milioni di dipendenti, emerge uno scenario

di lavoro povero e bassi salari. Lo testimoniano molti giovani lavoratori e lavoratrici obbligati a contratti

sottopagati.

La legge sul Salario Minimo vige in 21 Paesi UE, l’Italia figura ancora tra gli unici cinque Paesi europei

in cui non esiste ed è stata anche cancellata dal PNRR.

Questa proposta di legge di iniziativa popolare, consultabile su www.possibile.com/salariominimo,

ha lo scopo di rimettere al centro del dibattito parlamentare la questione della giusta retribuzione e lo fa

recuperando il meglio della trattazione in materia di salario minimo legale sinora raccolta dalle audizioni

parlamentari e dalle proposte ivi presentate.

Da oggi i residenti presso i Comuni di Chiavari, Rapallo, Sestri Levante, Lavagna, Santa Margherita

Ligure e Casarza Ligure possono andare a sottoscrivere i moduli di raccolta firme per la presentazione della

Proposta di Legge sul “Salario Minimo”, per restituire dignità al lavoro, perché nessuno deve essere sfruttato.