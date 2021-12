Recco: Rina e Pino, oggi festeggiano i 70 anni di matrimonio - LevanteNews

Da Carlo Guglieri

Oggi Caterina Repetto una delle ultime “ragazze della ciassetta” e Giuseppe Pozzo decano degli sparatori del Quartiere Bastia, festeggiano 70 anni di matrimonio che hanno celebrato a Recco il 27 dicembre 1951 nella Parrocchia di San Giovanni Battista appena ricostruita.

Nozze di ferro per Rina e Pino nella loro residenza in Carbonara ma a causa della situazione pandemica purtroppo non ci sarà nessun banchetto ufficiale.

I migliori auguri per questo importante traguardo dalle figlie Sandra ed Eriliana, dalle nipoti Sara e Giuliana, dal genero Claudio, dalla cugina Maria, dai pronipoti e gli amici tutti.