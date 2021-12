Recco: la giunta approva il consuntivo dell'anno 2020 - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

La Giunta comunale ha approvato il consuntivo 2020 e aggiornato il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa dell’Ente per gli anni 2021 e 2022. Il percorso di razionalizzazione riguarda anche il riordino e la ristrutturazione amministrativa, la semplificazione digitale, la riduzione dei costi della politica e di funzionamento dell’Ente, compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate, il ricorso alle consulenze. Nella relazione allegata al piano triennale si possono leggere gli effettivi risparmi realizzati nel 2020, grazie a una serie di interventi portati avanti sin dai primi giorni dell’Amministrazione guidata dal sindaco Carlo Gandolfo. Il contenimento dei costi è stato quantificato in circa 6.500 euro, attraverso la riduzione delle spese postali, introducendo l’uso massiccio della pec, e delle spese per l’iniziativa “il dono di benvenuto” a tutti i nuovi nati nel Comune di Recco. In questo caso l’obiettivo è stato raggiunto con l’utilizzo di sponsor selezionati.

“Proseguiamo – ha spiegato il sindaco Gandolfo – la nostra azione di razionalizzazione dei costi dell’Ente. Stiamo agendo con grande oculatezza per consentire un sensibile risparmio in termini di spese e stiamo lavorando anche in prospettiva per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Il nostro è un percorso che da qui a due anni ci porterà a poter contare su una macchina amministrativa più forte ed efficiente, pronta ad offrire servizi migliori al cittadino”.