Recco: Croce Verde, ecco il nuovo vertice che guiderà il centenario - LevanteNews

A Recco, la Croce Verde augura buone festività ai cittadini a mezzo di manifesti. L’Associazione cittadina nata nel 1924 è sempre in primo piano a portare soccorso e aiuto alla popolazione pur attraversando un periodo duro sia per le continue specializzazioni richieste ai propri militi, sia per i minori introiti cui è auspicabile provvedano con generosità gli stessi cittadini recchesi e avegnesi che fruiscono della Verde.

Intanto dopo diverse dimissioni verificatesi nel direttivo (Pietro Ferreccio, Andrea Revello, Stefano Grassi e Marco Bertagnon), al vertice ci sono ancora persone che hanno sempre servito la Croce Verde, credono nell’istituzione ed hanno i numeri per gestirla al meglio. Presidente è Giovanni Minardi e vice Carla Capurro che tutti conoscono e stimano, già agente della polizia municipale. Segretario resta Giovanni Rainero.

E Mainardi, Carla Capurro e Rainero gestiranno anche i festeggiamenti del primo centenario di vita dell’Associazione.