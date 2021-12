Rapallo: "Negozi non alimentari, è stato un buon Natale" - LevanteNews

La pandemia ha colpito tutto il settore commerciale. A soffrirne in particolare Rapallo dove pesa sull’indotto la chiusura del porto Carlo Riva, inutilizzato da oltre tre anni. I commercianti, come in tutto il Tigullio occidentale, sono in gran parte abituati alle aperture festive ed estive serali cercando di venire incontro alle abitudine della clientela.

Quest’anno in vista del Natale gli affari sembrano essere andati meglio che nell’anno precedente anche negli esercizi non alimentari. E’ stato probabilmente un Natale più intimistico, che grazie alla macchina del Volontariato ha guardato anche alle famiglie momentaneamente in difficoltà; tuttavia la gente, pur senza affollare i negozi, non ha rinunciato a farsi e fare regali. Così i negozi di abbigliamento, di calzature, di oggetti di arredo e per la casa, hanno lavorato.

La conferma arriva da Elisabetta Lai, che appartiene ad una famiglia di commercianti ed è assessore al Turismo. In tale veste con la giunta e la consulenza di Marco Pogliani, si è data da fare con scelte indovinate per protrarre il turismo nella stagione autunnale (con buoni risultati anche grazie al traino di Portofino) e nel periodo prenatalizio.

Elisabetta Lai dice: “I conti si fanno a fine anno. Tuttavia devo dire che personalmente nel periodo prenatalizio ho lavorato. Perfino la vigilia di Natale sotto la pioggia battente. Ho sentito anche alcuni colleghi che si dicono soddisfatti. Occorrerà però attendere per un approfondimento, per capire ad altri colleghi è andata meno bene”.

La presenza di ospiti, riscontrabile dagli arrivi al casello autostradale, dalla produzione di rifiuti ed ora anche dal carico del depuratore, non nasce certo dall’oggi al domani, ma dal paziente lavoro di riqualificazione della città dovuta non solo allo sblocco degli alberghetti e dell’ex hotel Savoia.