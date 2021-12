Rapallo: è morto il Dj Luca Tagliavia, aveva 39 anni - LevanteNews

Si svolgono stasera alle 18 a Rapallo, presso la Basilica, i funerali di Luca Tagliavia, in arte Luca Noize. Aveva 39 anni. Luca era nato a Rapallo. Amava la musica ed ero un noto Dj; aveva animato tantissime serate nel Tiguillio e a Genova; aveva poi preferito rivolgersi al mercato europeo, spagnolo in particolare, riportando scritture e successo. Vinto da una malattia incurabile, è spirato all’ospedale di Lavagna.

In una nota il sindaco Carlo Bagnasco dice: “Aveva suonato in tutta Europa e ha animato per anni le serate di tantissimi ragazzi genovesi e del Tigullio. Il comune di Rapallo si stringe al dolore di familiari e amici”.