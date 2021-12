Moconesi-'Santa': riconoscimenti della Tigulliana e Gente di Liguria - LevanteNews

Dallo staff della Tiguliana

In questi giorni le associazioni culturali “Tigulliana” e “Gente di Liguria” hanno consegnato, tramite i loro rispettivi rappresentanti (Marco Delpino per “Tigulliana” e Dorino Vicini per “Gente di Liguria”) due significativi riconoscimenti.

Una grande pergamena personalizzata e incorniciata è stata consegnata, infatti, a Renato Lagomarsino, giornalista, scrittore, storico per eccellenza, in occasione dei suoi 90 anni festeggiati a Moconesi.

Una pergamena, sempre personalizzata e incorniciata, è stata consegnata al giovane Lorenzo Caprile, all’Oratorio di S. Erasmo a Santa Margherita Ligure per il suo impegno sportivo e musicale (Caprile è stato tra i vincitori del Palio delle Repubbliche Marinare svoltosi di recente a Genova ed è esponente del “Santemo Group”).

Nelle foto di Agostino Antola, da sinistra: Dorino Vicini, Renato Lagomarsino, Marco Delpino e Claudio Solari all’Auditorium di Moconesi.

Nell’altra immagine di Franco Borlenghi, da sinistra: Dorino Vicini, Lorenzo Caprile, Marco Delpino e Giovanni Boitano (in rappresentanza della Regione Liguria) nell’Oratorio di S. Erasmo a S. Margherita Ligure