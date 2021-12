Misure anticrimine: nel 2021 emessi 610 provvedimenti - LevanteNews

Dal Portavoce della Questura di Genova

Sono stati 610 i provvedimenti, in materia di misure di prevenzione personale, adottati dal Questore della provincia di Genova nel 2021.

All’esito del lavoro svolto dalla Divisione Polizia Anticrimine, in raccordo con la Squadra Mobile, la Digos, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i Commissariati di P.S. Sezionali e Distaccati e le Compagnie dell’Arma dei Carabinieri operanti sul territorio provinciale, sono stati emessi 129 fogli di via obbligatori, 280 avvisi orali, 45 D.A.SPO. (divieti di accesso dai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive), 86 D.A.C.Ur. (c.d. Daspo urbani), 38 ammonimenti per violenza domestica e 14 ammonimenti per stalking.

Sono state, inoltre, avanzate alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Genova 18 proposte di Sorveglianza Speciale di P.S., con e senza divieto o obbligo di soggiorno, 9 delle quali nei confronti di uomini maltrattanti o violenti.

Contrasto del crimine, dunque, non solo su strada, ma anche attraverso una perdurante attività di prevenzione, alla quale negli ultimi anni il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha impresso un forte impulso, basata sulla accurata analisi dei comportamenti delittuosi tenuti e sull’esame dei provvedimenti giudiziari riportati da soggetti divenuti nel tempo socialmente pericolosi.