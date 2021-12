Covid, proroga stato di emergenza: le nuove scadenze per il rinnovo patente - LevanteNews

Dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Aggiornate le scadenze per il rinnovo della patente di guida dopo la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza sanitaria da coronavirus.

Per circolare nel nostro paese le patenti italiane con scadenza:

tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono valide fino al 29 giugno 2022

Per guidare negli altri stati della UE restano le proroghe già in vigore, quindi le patenti italiane con scadenza:

tra 1° febbraio 2020 e 31 maggio 2020 sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale

tra 1° giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono valide fino al 1° luglio 2021

tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale.

Per tutti i dettagli sulle norme e per conoscere le proroghe per CQC, certificati medici, esami di guida e altri documenti consulta le faq 3 e 5 della pagina https://www.mit.gov.it/urp-domande-frequenti.

Le scadenze della revisione dei veicoli non sono state modificate dalla proroga dello stato di emergenza sanitaria. Per saperne di più consulta la faq 4 della pagina https://www.mit.gov.it/urp-domande-frequenti.