Chiavari: edizione straordinaria del Mercatino Agroalimentare - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Confesercenti Liguria

Mercoledì 29 dicembre è in programma l’edizione straordinaria di fine anno di “Tipicamente Chiavari”, il Mercatino Agroalimentare organizzato da Confesercenti Genova con il patrocinio del Comune di Chiavari.

Lungo via Rivarola, dalle 9 alle 19, troveranno spazio i numerosi banchi di prodotti tipici a chilometro zero e indicazione geografica protetta con cui impreziosire la tavola del veglione di Capodanno, e interessanti occasioni per gli ultimi regali di Natale fuori tempo massimo.