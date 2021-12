Chiavari: attesa per il film "Il morso del ramarro" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Cima Prod

Fase finale di post produzione de “Il Morso del Ramarro”. Appuntamento a giovedì 30 dicembre alle ore 21,30

Fase finale di post produzione de “Il Morso del Ramarro” che vede anche il regista Juan Bautista Stagnaro in qualità di supervisore dei lavori, oltre ai tre soggettisti. Un grande lavoro di team sottolineano Cima Prod e Lucerna Film che sono molto soddisfatti dei risultati, oramai in dirittura d’arrivo e pronti per la distribuzione.

“Non dire gatto finché non ce l’hai nel sacco” ribadisce la regista Maria Lodovica Marini in prima linea con Andrea Larosa nel rush finale del film chiavarese. Da buona ligure, si limita ai fatti. Il pool di lavoro ligure, triestino, piemontese – dice – sta dando ottimi risultati, che già chi ha potuto verificare, ha riconosciuto. Ottime location e fotografia, bravissimi gli attori che, fino alle comparse, hanno messo in campo entusiasmo, preparazione e la motivazione che volevamo. Sinergiche e fattive le maestranze. Adesso il gioco è alle ultime battute: la mano sapiente del Maestro Andrea Zanzottera ha composto la colonna sonora che ha visto la collaborazione dell’estro ironico del produttore, nonché musicista, Nerio Bergesio e di uno splendido Sergio Pennavaria, cantautore, siracusano di nascita, ma ligure di adozione e di sarcasmo, nonché la bellissima voce di Simona Serra. Lorenzo Patellani e Marco Borghi allineeranno musiche e suono.

Buona conclusione dei lavori, allora!

Un appuntamento ulteriore, questa volta online dalla sua pagina Facebook (Facebook Cima Prod) , per l’augurio di un 2022 in ascesa e qualche chicca, “Il Morso del Ramarro” lo annuncia giovedì 30 dicembre alle ore 21.30 con una diretta special coordinata da Chiara Molteni e presentata dall’incredibile Art Director del film Alice Zoppi. Cosa ci racconteranno?!?