Camogli: la replica di Arnoldi a Maggioni e Caviglia - LevanteNews

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo la replica di Anna Arnoldi, presidente del Consiglio comunale di Camogli ai consiglieri Giuseppe Maggioni e Elisabetta Caviglia

Egregi Consiglieri,

ho letto con attenzione la vostra missiva del 23 u.s. e prendo atto delle vostre argomentazioni esposte con passione ed energia. Mi dispiace molto che non abbiate voluto condividerle, con la stessa veemenza, durante lo scorso Consiglio Comunale. Era stato convocato da remoto, è vero, ma anche in tale modalità è sempre garantito, senza limitazione alcuna, il corretto e proficuo dibattito consigliare. La vostra presenza e le vostre argomentazioni avrebbero permesso la replica del Sindaco Olivari e dell’intera Giunta ai vostri dubbi circa la correttezza delle dinamiche istituzionali e i tempi di approvazione del bilancio di previsione 2022. Io, personalmente, in questa sede posso solo far presente che, fino al giorno precedente la seduta di Consiglio, la scadenza per l’approvazione del suddetto bilancio era fissata per il 31 dicembre. Considerate le tempistiche e il complesso lavoro che è richiesto per la predisposizione di un bilancio preventivo, credo sarebbe stato da irresponsabili (per qualsiasi Amministrazione) arrivare a meno di 10 giorni dalla scadenza della presentazione dello stesso, senza essere pronti e confidando semplicemente nell’approvazione di una proroga. Vorrei poi ribadire, come già fatto durante il Consiglio rispondendo al consigliere Pompei, che la mia decisione di convocare la seduta da remoto non è stata dettata solo dal timore di eventuali contagi (comunque sempre possibili) ma anche dal mio desiderio di garantire a tutti i Consiglieri (di minoranza e di maggioranza) di poter partecipare alla seduta anche nel caso di eventuale quarantena o malattia. Ricordo, a questo proposito, che la scorsa estate un membro della minoranza non era riuscito, pur desiderandolo, a partecipare al Consiglio Comunale convocato in presenza, proprio perché in quarantena dopo il rientro dall’estero. Concludendo, sono perfettamente conscia del mio ruolo di garante dell’intero Consiglio e penso di aver sempre agito in modo più che corretto per garantire le corrette dinamiche istituzionali, anche, e soprattutto, durante questa emergenza sanitaria che ha stravolto, purtroppo, le nostre abitudini a livello planetario.